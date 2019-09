Mariano Iúdica estalló contra Mauricio Macri por la emergencia alimentaria

El conductor - hasta hace semanas - oficialista, Mariano Iúdica, disparó contra Mauricio Macri y su gobierno por no haber tenido la iniciativa para impulsar la emergencia alimentaria y no reconocer la delicada situación social que vive el país.

Indignado por horas de acampe de movimientos sociales frente a Desarrollo Social, Iúdica le señaló a Cambiemos: "No reconocés la crisis, te salgo a la calle y te voto la emergencia. No reconocés la inflación, te subo el dólar y el mercado te mete una corrida. Háganlo ustedes, ¿por qué no lo firmaron la semana pasada?".

En esta línea, el conductor advirtió que las movilizaciones "son gruñidos para Alberto Fernández porque este gobierno no les va a dar más nada, no tiene nada más para dar". Sin embargo, criticó que el macrismo haya despotricado contra la iniciativa y no haya tenido la voluntad de impulsarla por motus propio.

Al respecto, se preguntó "qué necesidad hay de hacer semejante circo y que te tuerzan la muñeca una vez más y que la calle te ponga los carteles que vos no podés reconocer" y enfatizó que "no puede ser que te lleven al Congreso porque te salieron a la calle, lo tiene que hacer el Gobierno".

Además de mostrar indignación porque la Argentina es un país "productor de alimentos (que) tiene que declarar la emergencia alimentaria", manifestó su bronca porque en cuatro años de "cambio" no se logró "eliminar esta foto" de marchas sociales.