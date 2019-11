Mariana Fabbiani aclaró el conflicto con la animadora macrista Mirtha Legrand, tras el comentario de la conductora de los almuerzos en el que confirmó que la gerencia de El Trece pensaba terminar con el ciclo del "Diario de Mariana", y admitió que tuvieron una conversación privada en la que le pidió disculpas.

''Con Mirtha charlamos, nosotras ya habíamos hablado en privado también, está muy apenada por lo que pasó, yo tengo una relación muy especial con Mirtha, en aquel momento hablamos por teléfono y después nos habíamos encontrado en el cumpleaños de Oscar Martínez’’, aseguró Fabbiani.

Luego Mariana comentó que el tema salió naturalmente: ''Más allá de la charla que tuve que es privada, si pudimos hablar y ella contarme desde su lugar lo que le había pasado y hacer una autocrítica y pedir las disculpas correspondientes’’.

''Ella me pidió disculpas por el error de haber contado algo que no tenía que contar, no hubo una mala intención, yo también pude ser frontal con ella, porque cuando me pasa algo lo digo y ella supo escuchar también, así que ayer ya estaba bastante digerido’’, describió.

Marina Calabró, quien fue una de las que se sintió muy dolida con la actitud que tuvo Mirtha, le preguntó a Mariana si era verdad que le costó atender a Mirtha. Sin poder evitar reírse Fabbiani respondió: ''Con los años entiendo que uno tiene que hablar en el momento indicado, y cuando uno está muy enojado no hay que hablar porque las cosas que se dicen a veces están de más, entonces hay que encontrar el momento para hablar con honestidad. Trato siempre de no reaccionar en caliente’’.

A pesar del enojo que ya fue superado, Mariana contó que tiene una relación muy cercana con Mirtha desde hace años, ya que la historia de su abuelo tuvo mucho que ver con Legrand y la de ella misma también.

''Hay una historia detrás y un gran cariño que va más allá de todo, y obviamente con la gente que uno tiene cariño y estima también se le tiene más paciencia con algunas cosas’’.