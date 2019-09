Mariana Fabbiani destrozó a Nahir Galarza por sus fotos en la cárcel

La conductora de Canal 13 Mariana Fabbiani apuntó contra Nahir Galarza, la joven mujer entrerriana que fue condenada a cadena perpetua por asesinar a su novio de dos disparos. La cronista recordó que visitó a la mujer en la cárcel de mujeres donde está detenida.

“No me sorprende para nada. Yo tuve la sensación de que ella creía que no iba a estar ahí por mucho tiempo, que no era consciente de su perpetua ni de lo que había sucedido, que le parecía estar de paso”, afirmó la conductora de El Trece, que tildó de irrespetuosa a la joven de 21 años. “Ya pasó tiempo y no sé cuánto habrá asimilado, pero es una falta de respeto”, sostuvo.

“Ella tiene la posibilidad de tener un celular y elige mostrarnos eso. Esto habla también de ella, porque tuvo la posibilidad de hablarnos a todos y eligió decir y mostrar eso, como si fuese una travesura el motivo por el que está presa y no que asesinó a su novio”, afirmó.