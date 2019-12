María O'Donnell criticó la designación de Félix Crous en la Oficina Anticorrupción

María O'Donnell apuntó contra Félix Crous, el fiscal asignado para estar al frente de la Oficina Anticorrupción.

Este lunes Alberto Fernández confirmó la noticia de que el abogado, que tiene fuerte injerencia en política de derechos humanos, será quien ocupe el lugar de Laura Alonso.

El presidente también anunció que el órgano ya no dependerá de Presidencia de la Nación, sino que será un organismo autónomo, con libertad para revisar y analizar las declaraciones juradas de los funcionarios.

Por eso, horas más tarde, O'Donnell salió con los tapones de punta y cuestionó a Crous, dando a entender que el letrado no podría ser imparcial, lo que afectaría su desempeño del cargo.

"La designación de Félix Crous en la Oficina Anticorrupción es una oportunidad perdida", escribió en su Twitter.

Y profundizó: "No por sus cualidades personales, porque lo diferente en la OA sería designar a un o una opositora sin ningún tipo de simpatías partidarias por el oficialismo de turno".

Luego, frente a las críticas de los usuarios de la red del pajarito que la cruzaron por su posicionamiento con el gobierno macrista, aseguró: "Creo que con nadie tuve peor relación en el gobierno de Macri que con Laura Alonso: por ahí no me vas a correr. No encontrarás ni un elogio ni una entrevista mía con ella: fui consistentemente crítica de su gestión".