Marcelo Gallardo se enojó con un periodista y lo cruzó: "No me voy a prestar a eso"

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, cruzó a un periodista que en dos oportunidades le preguntó si le gustaría contar con el mediocampista de Independiente Pablo Pérez en su plantel.

"¿Te gustaría contar con un jugador de las carácterisitas de Pablo Pérez? ¿Cómo serías con la dirección técnica de un jugador que habitualmente tiene dificultades con las amonestaciones?", preguntó el periodista en conferencia de prensa.

#HalconesYPalomas | 🗣 Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa: "No voy a hablar de Pablo Pérez. Es una broma, no tengo ganas de contestar algo que no me involucra. Me parece fuera de lugar...". pic.twitter.com/9BVM0wHWBe — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 31, 2020

"No voy a hablar de Pablo Pérez. Es una broma, no tengo ganas de contestar algo que no me involucra. Me parece fuera de lugar..."., respondió Gallardo y luego ofreció: "Te doy tiempo para que me hagas otra pregunta".

El periodista volvió a preguntar s i no quería hablar del tema y Gallardo manifestó: "No me voy a prestar a esto".

Pablo Pérez quedó en la cuerda floja en Independiente luego de ser expulsado en la partido que el Rojo jugó con Boca en la Bombonera y que terminó en empate sin goles.