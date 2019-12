Mano a mano con Roberto Navarro, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio defendió el rechazo a la ley Impositiva 2020

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado Bonaerense, Roberto Costa, se refirió al proyecto impositivo que envió el gobernador Axel Kicillof y que la oposición se niega a tratar, ya que trae aumento de impuestos para los grandes dueños de la tierra en la provincia. Al respecto, aseguró que "es una ley necesaria que tenemos que discutir, no se puede sacar en menos de 24 horas". Asimismo consideró que "no se pueden aumentar los impuestos inmobiliarios". "Esto significa no que no queremos la ley, sino que queremos seguir conversándola", agregó.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente señaló que "cuando hay una crisis como esta, los bolsillos que se prenden fuego son los de todas las clases" y puntualizó que "no se puede sobrecargar más sobre algunos contribuyentes".

"Todos podemos armar un relato para contar lo que está bien y no lo otro. No estuvo mal no dar quórum porque de esta manera podemos seguir discutiendo la ley”, afirmó Costa. Además señaló que “queremos que el Gobernador tenga la ley”. "Hay gente que no aguanta más aumentos inmobiliarios o impositivos. Lo que decimos es que la clase media está al límite de su capacidad", puntualizó. Asimismo insistió en que “no dimos el quórum para poder seguir discutiendo”.

Este jueves, según confirmó el gobernador Kicillof, recibirá a los intendentes de Juntos por el Cambio para intentar destrabar la aprobación de la ley impositiva 2020. Al respecto, el actual mandatario fustigó a su antecesora, María Eugenia Vidal, por la intransigencia mostrada por la oposición en tratar los primeros proyectos de ley del oficialismo, tal como se habían comprometido durante la transición.