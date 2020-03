Macristas atacaron a Verónica Lozano por entrevistar a Alberto Fernández

Luego de entrevistar al presidente Alberto Fernández en su programa de la tarde, Verónica Lozano se convirtió en el blanco de las críticas de miles de trolls macristas. Tras el ataque sistemático y violento, se convirtió en tendencia en Twitter.

Después de que la conductora de "Cortá por Lozano" le hiciera una entrevista al jefe de Estado, en redes sociales la acusaron de ser funcional al gobierno y de ser tibia sin ningún argumento.

Pese a que en su ciclo el tema abordado en mayor medida fue el coronavirus, momento en el que se anunció la suspensión de las repatriaciones, el ejército de usuarios falsos de redes aprovechó para apuntar en su contra.

"Qué asco Verónica Lozano", "patética", y "merece que se la lleve el coronavirus", fueron algunos de los comentarios agresivos y llenos de odio que pudieron leerse.

Es que Lozano enfureció a todos cuando en diálogo con Fernández resaltó el accionar del gobierno en esta etapa de la pandemia y comparó la gestión actual con la de Mauricio Macri.

En ese sentido, resaltó la importancia que tiene el ministerio de Salud y criticó el desfinanciamiento que sufrió el sector durante la época macrista.

Otra vez sacando el kirchnerismo de adentro Veronica Lozano, diciendo que el año pasado no teníamos ministerio de salud. Tranquila Vero, que ahora tenemos un ministro que decía que el virus no iba a llegar porque estábamos lejos. #CortaPorLozano

Habría que reevaluar el significado de "personal esencial", que Rial, Alejandro Fantino, Verónica Lozano y su panel de pedorros, anden circulando libremente ocupando espacio y permitiendo la re-circulación del virus es vergonzoso. Que sólo transiten algunos periodistas no estos.

La boluda de @verolozanovl si !! Veronica Lozano hablando de los ricos la hdp ! Que está juntada con el chorro de Rodríguez, merecen que se los lleve el coronavirus !! Y no me venga diciendo que ella se lo ganó porque eso no te lo ganas así. Investiguen y van a ver pic.twitter.com/lXiTOKYpIJ