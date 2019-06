El Gobierno nacional rechazó un recurso de la ex Presidenta Cristina Kirchner y le impide percibir la pensión por viudez y al mismo tiempo la que le corresponde por ser ex mandataria de la Nación. El mismo era un beneficio que se le otorgó, entre otros, al ex vicepresidente Julio Cobos.

"Recházase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto por la Dra. Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 10.433.615) contra la Resolución N° 1768 del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de fecha 1° de noviembre de 2016, atento lo expuesto en los Considerandos del presente", publicó en el decreto 394, que lleva la firma de Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

La ex presidenta había apelado la resolución original del Gobierno que le impedía cobrar ambos beneficios y le exigía devolver los montos ya percibidos. El argumento oficial era que según la ley 24.018 ella no podría cobrar dos beneficios en simultáneo.

Cristina afirmó en su apelación que esa situación se cumplió en los casos del ex juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, del ex vicepresidente Julio Cobos e Isabel Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo Perón y al mismo tiempo ex Presidenta de la Nación.