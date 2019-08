Luis Scola: "Entre Messi y Maradona, me quedo con Messi"

Luis Scola estuvo invitado al programa de Luis Novaresio, quien quiso saber qué pensaba el capitán del seleccionado argentino de básquetbol acerca del capitán del seleccionado de fútbol.

“Messi es lo mejor que tenemos de todo, no sólo en el fútbol, no sólo en el deporte, es lo mejor que tenemos.Cuando se lo discute, me río, me parece mentira, no lo puedo entender, me cuesta”, analizó el referente de la Generación Dorada.

Y explicó: “En el 90 yo tenía 10 años, en el 94 tenía 14 pero ya era la etapa final de Maradona. Yo me identifico con Messi, no significa que Maradona haya sido malo como jugador, es evidente, de todas formas mi opinión de fútbol no tiene mucho valor que digamos”.

“Lo que te digo de Messi va más allá de analizar la gambeta, el gol que hizo o el campeonato que ganó. Pero yo pongo a Messi por arriba de todo lo que tenemos por mucho más que lo que hace adentro de la cancha“, agregó.

Entre otras reflexiones sobre el triunfo, el significado del éxito y la sociedad argentina, Scola destacó la honorabilidad de Messi para tolerar los obstáculos del juego sin apelar a la trampa, al engaño.

“Yo veo que el tipo no se tira, lo revientan a patadas, lo agarran de la camiseta, y sigue corriendo, sigue corriendo. Eso es muy anti-argentino. Esa cultura de la viveza, de los huevos, de ganarlo con la camiseta es un ancla para nosotros como deportistas y como país probablemente también porque el deporte es un reflejo de muchas cosas”, dijo.

Y concluyó: “Vos no podés ganar con viveza, vos tenés que ganar con talento, entrenamiento y esfuerzo. No podés esperar que el árbitro no te vea y engañarlo. Esa pequeña analogía entre que Messi no se tira y festejar el gol con la mano, me pone del lado de Messi”.