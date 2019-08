Luis Otero: “No estamos escondiendo a Macri sino que no nos llegaron los afiches”

Tras el video que se viralizó en que se ve cómo Cambiemos en Provincia intenta ocultar a Mauricio Macri para que su imagen negativa no afecte a los precandidatos locales, el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en Avellaneda, Luis Otero, salió a explicar que todo se debe a que no llegaron los afiches y panfletos del precandidato presidencial.

“No estamos escondiendo a Macri en el conurbano, lo que pasa es todavía no nos llegaron sus afiches", aclaró el ex periodista del Grupo Clarín en diálogo con FutuRock y replicó que en el Municipio muestra “la boleta completa con Macri, no lo escondo para nada".

Asimismo, agregó: “Todavía me deben los folletos donde estamos Macri, Vidal y yo. Es una cuestión operativa".

"Es una cuestión operativa porque no nos llegaron los afiches que tienen la foto de Macri, no lo estamos escondiendo para nada", remarcó.

LEA MÁS Así esconde a Macri Juntos por el Cambio

En ese sentido, el ex periodista afirmó que "hay mucha gente que evita decir que es macrista por miedo a represalias en su contra. Hay miedo", y afirmó: "Mucha gente nos va a elegir, pero no lo dice porque tiene miedo".