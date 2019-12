Luis D'Elía espera que le den prisión domiciliaria: "Pronto tendremos novedades"

Desde el Penal de Ezeiza, el dirigente social y fundador del partido Miles Luis D’Elía se refirió sobre su situación procesal y no descartó que "pronto" haya novedades respecto de un posible beneficio de la prisión domiciliaria tras la condena a 4 años de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca, luego del asesinato de Martín "El Oso" Cisneros.

“Por temas de salud, puede que me den la domiciliaria; pronto tendremos novedades”, remarcó D'Elía en declaraciones a El Destape Radio.

El ex funcionario aseguró: “Estamos en un juicio que fue totalmente arbitrario. Me imputaron por ocho delitos, me bajaron siete y luego me restaron cuatro años de condena. En mi barrio esto se llama tomarme el pelo" Luego, reclamó al Consejo de la Magistratura "ponerse los pantalones y hacer lo que tiene que hacer”.

En ese sentido, remarcó: “Más de 25 mapuches están presos. Mientras haya presos políticos, todo será un escándalo”. D'Elía , que ya estuvo preso en prisión preventiva por la denuncia de Nisman de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, apuntó contra el "lawfare" y recordó que "salen empresarios, salen políticos" pero los dirigentes sociales continúan presos, como el caso de Jujuy, en donde Milagro Sala continúa con condenas en su contra.

El ex titular del partido Miles recordó el caso por el que fue detenido, cuando tomó la comisaría 24 de La Boca en el año 2004, luego del asesinato del dirigente social "Oso" Cisneros presuntamente a manos de oficiales de esa seccional. Y ratificó que, de volverse a repetir los hechos, volvería a tomar la misma determinación.