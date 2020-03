Luis Basterra, a los sojeros M: "Lo único que funcionó del paro fue la máquina de trolls y de whatsapp"

Luego de los cuatro días de paro por parte de una fracción de los productores, el ministro de Agricultura, Luis Basterra se refirió a la medida de fuerza implementada por la mesa de enlace y aseguró que el cambio a las retenciones no se va a cambiar. Además, chicaneó: "Lo único que funcionó del paro fue la máquina de trolls y de whatsapp"

Basterra destacó que "la comercialización siguió y (el paro) no tuvo impacto en ningún lado". En diálogo con El Destape Radio, el funcionario señaló que "lo concreto es que el lockout no trascendió ni tuvo el impacto previsto por la Mesa de Enlace" y destacó que "no hubo tampoco ninguna medida espontánea de los autoconvocados".

“Hemos tenido dialogo y considerado lo que pidieron prácticamente en todos los rubros", remarcó el ministro de Agricultura. Además añadió que en el Gobierno entienden que los cambios en los derechos de exportación "son una medida totalmente equilibrada en el contexto que vive la Argentina".

En ese mismo sentido, Basterra sentenció: "el esquema de retenciones no se toca”. A su juicio, la modificación de tres puntos porcentuales sobre el grano de soja es "más equitativo" si se tienen en cuenta las exenciones impositivas al resto de la producción.

Además, explicó la mirada del Ejecutivo en torno a la modalidad del reclamo: "Cuando hay una medida de fuerza como esta nosotros preferimos que se desarrolle y decidimos no interferir".