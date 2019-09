Luciana Salazar: "La de Néstor Kirchner fue la mejor presidencia"

Luciana Salazar continúa en el centro de las discusiones de la política argentina y no solo desliza información en sus redes sociales, sino que también da su opinión y toma partido en cuanto a las históricas gestiones que llegaron a la presidencia.

"De todas las que yo viví, la de Néstor Kirchner fue la mejor presidencia. Veníamos de una crisis fatal, y hubo muchas circunstancias que ayudaron a que el país crezca, más allá de las políticas", expresó la modelo, en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

Por otra parte, aclaró: "el que me conoce de verdad sabe que yo soy una fanática de la política, lo que pasa que ahora lo expreso públicamente". u aseguró que le "divierte el nervio" que genera en los políticos.

LEA MÁS Fernando Iglesias afirmó que Luciana Salazar "dice idioteces"

"Transmito lo que siento, lo disgustada que estoy con muchas cosas y no estoy buscando nada en especial", aseguró Salazar y rechazó que su ex pareja Martín Redrado sea uno de sus informantes. "Él no tiene nada que ver. Las dos fuentes fuertes que tengo son personas que están muy cercanas a ambas partes, demostré que la información que pongo no es cualquier disparate, yo tengo mis límites y filtro data", contó.

Al explicar su desencanto con la clase dirigente, la sobrina de Ramón "Palito" Ortega dijo que "siguen viendo a la política como un negocio". Además, recordó que en varias elecciones buscó estar afuera para no votar.