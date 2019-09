Los trolls macristas volvieron a atacar a Juan Carr

Una vez más, los trolls oficialistas atacaron al dirigente social Juan Carr. Semanas atrás, en medio de las distintas campañas para albergar a personas sin hogar por la ola de frío, el ejército de cuentas macristas salió a difamar a quiénes se comprometieron con la causa y se burló de la grave crisis social que atraviesa el país. En Twitter, hubo insultos a Carr, al club River y a quienes están en situación de calle.

Hoy, cuando las temperaturas volvieron a registrar una fuerte baja, nuevamente lo volvieron a atacar, por considerar una “puesta en escena” su campaña solidaria y así mostrar la cantidad de indigentes que hay en la Ciudad. Las agresiones también incluyeron al presidente de River, Jorge D'Onofrío, y consistieron en violentas descalificaciones como "hdp", "basura", "farsante", "hipócrita", entre otras.

Hace un frío mortal... y Juan Carr ? Y D'Onofrio ? La Red Solidaria y Candela ???? Ah! Claro... pará... no hay elecciones este domingo. Cuán basura podés ser en esta vida para llevar adelante semejante parodia

Parece que al farsante hdp de Juan Carr se le terminó la pauta...



-Frio polar después de las PASO no es frío polar??

-No se pueden rentar más indigentes por ML ???

-Sin negocio no hay hambre ??

-Era para la gilada ???



HAY QUE SER BASURA, PERO BASURA DE LO PEOR.

JUAN KARR pic.twitter.com/Kf1BjC6rXd