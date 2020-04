Los Auténticos Decadentes lanzan la canción "Juntos para siempre" en plena cuarentena

La cuarentena exigió a los artistas nuevas formas de llegar al público. En dicho contexto, Los Auténticos Decadentes se las ingeniaron para componer "Juntos para siempre", su último lanzamiento, a la distancia y grabar un video para redes sociales. La nueva creación adopta un tono festivo y casero, pues los miembros de la banda, encuarentenados, aparecen junto a sus familias.

“¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar?, ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar?”, se preguntan Los Auténticos Decadentes, en medio de la pandemia de coronavirus. Empuñando objetos tan diversos como una guitarra, un saxo, los palillos de la batería, un frasquito de alcohol en gel, un rastrillo, algunas verduras recién compradas o un plumero, la banda se divierte y deja un mensaje positivo en su nueva canción.

La impronta familiar del video acompaña las estrofas que concientizan acerca de los cuidados para prevenir el contagio. “Ando todo el día con la lavandina / Me lavo las manos como un cirujano / No me obsesiono pero tengo cuidado / Porque este virus es malo y traidor”, dicen los primeros versos de "Juntos para siempre" que, además, aprovecha para homenajear la tarea de todo el personal de salud: “Aplauso a los doctores y a las enfermeras / Son nuestros héroes en esta pelea / Dan su vida por tu seguridad / Y si les hacemos caso vamos todos a ganar”.

“Para estos días locos -de momento- no hay cura ni vacuna. Hay familia. Hay humor. Hay arte. Hay música”, expresaron en un comunicado para periodistas, en donde hacen hincapié en que la idea de todos fue siempre la misma: dejar un mensaje positivo, donde las vibras del amor sean cobijo en medio de la tristeza.