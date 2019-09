Las reservas cayeron más de U$S 15.000 millones desde las PASO

A pesar de las nuevas medidas implementadas por el Gobierno en materia cambiaria, la sangría de reservas del Banco Central (BCRA) no se detiene. Desde las PASO, se perdieron más de U$S 15.000 millones y en el mes cayeron U$S 3.149 millones.

De acuerdo al último Resumen de Variables Financieras publicado por el ente monetario presidido por Guido Sandleris, las arcas se vieron debilitadas en U$S 424 milllones respecto al día de ayer. Sin embargo, peor es el balance si se toma como parámetro el último 9 de agosto, viernes previo a las elecciones primarias.

En aquel momento, las reservas habían cerrado en U$S 66.309 millones. Desde aquel día, el monto disminuyó U$S 15.360 millones, con un gran impacto en las primeras dos semanas posteriores a los comicios.

Según el BCRA, los dólares con los que cuenta Argentina en la actualidad ascienden a 50.949 millones. Mientras tanto, la fuga de capitales se dispara y los depósitos en moneda estadounidense también se desplomaron desde las PASO, con una salida de U$S 6.793 millones