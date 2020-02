La UTA acordó un aumento salarial por los pagos adeudados a los trabajadores

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) cerró un acuerdo con los empresarios del sector para un incremento del 18,3% para el último cuatrimestre de 2019. Un sector disidente del gremio había anunciado una medida de fuerza para este martes porque las patronales incumplieron el aumento paritario acordado el año pasado.

Según un comunicado difundido por el gremio que conduce Roberto Fernández, el próximo 14 de febrero se abonarán diferencias salariales derivadas de la determinación de las remuneraciones de enero 2020.

En tanto, las correspondientes a diciembre del año pasado serán pagadas en dos cuotas: el 26 y 30 de febrero de este año. En lo que respecta al bono, el mismo se cobrará el 17 de febrero y el mismo día del mes de marzo, mientras que el correspondiente a ese mes se hará efectivo en abril.

Con la firma del convenio, comunicaron desde la UTA, se deja constancia que la paritaria acordada el año pasado terminará el 31 de marzo para negociar una nueva en abril.

Tras esto, teniendo en cuenta que estaba prevista una medida de fuerza de un sector disidente del gremio, fuentes cercanas a Fernández señalaron a El Destape que "no tiene razón de ser" que realicen un paro ya que "hubo acuerdo y mañana no habrá a quién protestarle".

En diálogo con El Destape Radio esta mañana, el dirigente de la UTA disidente, Miguel Bustinduy, confirmó el paro de colectivos pautado para el martes: “Convocamos una medida para mañana. Es por todas las situaciones que nos toca vivir en nuestro gremio. Venimos de una pérdida del 50% en el poder adquisitivo durante el Gobierno de Macri por la complicidad de Roberto Fernández (el Secretario General del gremio)”.

Antes del acuerdo sellado por la UTA, el dirigente lanzó: “El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con Fernández y él ahora no tiene la legitimidad porque los compañeros no lo votaron. Es Secretario General porque lo dijo la Justicia”, aseguró Bustinduy. Asimismo criticó al Gobierno de Macri: “Dejaron todo el sector hecho pelota. Los compañeros no descansan las 12 horas. Después dicen que somos asesinos”.

Bustinduy aclaró que la medida "de fuerza no es contra el Gobierno de Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019”.