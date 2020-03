La UATRE se despega de los sojeros M y cuestionó el paro contra las retenciones

El rechazo generado por la protesta de los sojeros contra el aumento de las retenciones a la oleaginosas llega hasta sectores que no hace mucho tiempo estaban a la par de las entidades ruralistas. A las críticas del ex presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, se sumó la del gremio de trabajadores rurales, UATRE, cuyo secretario general remarcó que "no es momento" para un paro.

La UATRE, que fue manejada por el "Momo" Venegas hasta su muerte, apoyó el lock out patronal de 2008 por la resolución 125 y siempre se mantuvo en sintonía con los reclamos de los patrones del campo contra el cobro de impuestos para redistribuir el ingreso. En 2015, el gremio apoyó a Cambiemos contra el FpV.

Peor hoy, los tiempos han cambiado. En declaraciones a la radio 750, Ramón Ayala remarcó que "no es momento" para una medida de fuerza y calificó de "errónea" la decisión. “Más allá de la necesidad que tengan ellos, los trabajadores también tienen necesidades”, reflexionó el gremialista.

Asimismo, pidió "ver el esfuerzo que está haciendo este Presidente (por Alberto Fernández) para salir de esta terrible situación de crisis que estamos metidos. Incluso, creo que estamos en una situación peor que en 2001/2002”.

“El paro no es de los trabajadores. Me sorprendió que la Federación Agraria haya adherido a la medida”, agregó.

Las críticas se suman a las expresadas por Eduardo Buzzi, ex presidente de FAA durante el conflicto por la 125, quien afirmó estar "sorprendido". "Hasta el mediodía tenía algunos contactos telefónicos con directivos de la Federación Agraria y estaban consultando. No entiendo en qué momento han aceptado formar parte de esa protesta. Me parece que lamentablemente se impone un sector o grupo que alienta la protesta, más allá de la lógica política de la negociación que está abierta", dijo a El Destape Radio.