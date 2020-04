La triste carta de Tití Fernández a su hija por no poder visitar su tumba durante la pandemia

El periodista Miguel Ángel 'Tití' Fernández escribió una conmovedora carta para su hija Soledad ante la imposibilidad de ir a visitar su tumba durante el aislamiento social obligatorio.

El histórico cronista de campo de juego recordó a su hija al cumplirse cinco años y nueve meses de su muerte en un accidente automovilístico en Sao Paulo, durante el Mundial de Brasil 2014 y apuntó que por primera vez no pudo estar cerca de ella. En un emotivo texto señaló que la va a seguir "extrañando siempre"

"Hola Sole, hoy es un día muy triste para mami y para mi, porque hace 5 años y 9 meses nos dejabas para siempre y es muy triste porque es la primera vez en todo este tiempo que por esta pandemia de mierda que ataca al mundo un día 2 no podemos ir a verte al cementerio, no podemos llevarte una flor y no podemos estar un rato con vos", escribió Tití en su cuenta de Instagram.

Junto a una foto en la que Soledad está junto a él y su esposa, Nora, el periodista le pidió a su hija que "sepa comprender" la atípica situación que atraviesa el mundo y aseguró que "no pasa un día" en el que no piense por qué le tocó a ella perder la vida en Brasil. "Te vamos a seguir extrañando y necesitando todos los días de nuestras vidas", concluyó.

Luego del trágico accidente, en 2015, la Justicia brasileña determinó que Marcos Vinicius da Silva fue el culpable de la muerte de Soledad y lo condenó a cinco años y tres meses de prisión como responsable del accidente.