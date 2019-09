La revelación que hizo Peñafort sobre Stornelli, Rodríguez y los pasillos de Comdooro Py

La abogada Graciana Peñafort se refirió a la "enemistad manifiesta" que existió entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez Luis Rodríguez, quienes recientemente habrían sellado su reconciliación. Este vínculo reconstruido entre ambos derivó en la "absurda y prematura elevación a juicio" de la causa Río Turbio.

"Les voy a contar una historia de Py, de esas escandalosas", fue el comienzo del hilo en su cuenta de Twitter, para luego relatar la "enemistad manifiesta" que existió entre Stornelli y Rodríguez, quienes recientemente habrían sellado su reconciliación. Según la letrada, esa reconciliación derivó en la "absurda y prematura elevacion a juicio" de la causa Río Turbio.

Cabe recordar que Rodríguez elevó a juicio oral y público una parte de la causa que investiga los presuntos negociados en la mina Río Turbio, que tiene como principales imputados al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a su principal colaborador, Roberto Baratta. En este caso se investiga una maniobra que habría perjudicado al Estado "en principio y cuanto menos" en la suma de $176 millones, según el magistrado.

Peñafort señaló que "la historia incomprobable pero que circuló por los pasillos de Py" es que la causa Rio Turbio -en la cual Stornelli era el fiscal- es justamente "el origen de la enemistad de Stornelli y Luis Rodríguez”.

Según esta versión, todo comenzó cuando el magistrado aceptó la recusación presentada por Baratta y apartó a Stornelli de la investigación. "El juez de la causa se dedicó más a mirar con lupa las comas y los puntos que ponía yo que a investigar los hechos", cuestionó entonces el fiscal.

Luego, el fiscal apeló su recusación y finalmente su apartamiento fue revocado por la Cámara. "Pero antes de que el apartamiento de Stornelli fuese revocado, Cabot y sus fotocopias aparecieron primero por la casa de Stornelli, luego por su fiscalía y en una maniobra de Forum shopping casi inverosímil, Stornelli logró que él y Bonadio se quedaran con la causa Cuadernos", detalló Peñafort.

Además, agregó que "fue precisamente en la causa Cuadernos donde Stornelli, dice la leyenda, pretendió cobrarse venganza contra Rodríguez".

En este sentido, la abogada contó que Carolina Pochetti (viuda de Muñoz) le contó a Stornelli -"según lo que dice Stornelli, claro, porque no hay filmación"- que su marido antes de morir habría relatado que le habría pagado a Rodríguez una fortuna para que lo zafara de una causa.

"Eran los dias de febrero de 2019. Y entonces apareció D´alessio y la vinculacion de Stornelli con la banda de inteligencia ilegal. Y las extorsiones. Y hasta el peruano. Y también la rebeldía de Stornelli. Y los mismos de siempre se olvidaron de Rodríguez. Hasta Carrió", explicó Peñafort.

La reconciliación de Rodríguez y Stornelli "parece haber tenido el costo de que nadie mas se acuerde -ni siquiera Carrió o los periodistas- de las denuncias contra Luis Rodríguez (...) y ha tenido el costo de esta absurda y prematura elevación a juicio que dispuso Rodríguez, donde no solo NO está terminada la pericia, sino que lo que no era prueba antes, ahora resulta que si es prueba".

Finalmente, Peñafort concluyó en que ni el juez ni el fiscal explicaron cómo "sostienen la acusación respecto a que Baratta llevó adelante actos por los que se los acusa...cuando Baratta estaba detenido!!!!".

