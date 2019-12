La reflexión de Mariana Fabbiani al aire, a punto de terminar su ciclo DDM

La conductora Mariana Fabbiani habló sobre el final de su programa de televisión y le agradeció a su audiencia por haberla acompañado.

"Fue toda una adaptación. A todos nos transformo DDM y ninguno termina de la misma manera que arrancó. Aprendí mucho haciendo este programa, porque me exigió, tuve que aprender y me saco de mi zona de mi confort. Me trajo muchas satisfacciones. El horario nunca lo había hecho y verme encarando temas de actualidad, en un rol más periodístico, menos", expresó en una entrevista radial.

"Me dio mucha gratificación. Estoy agradecida de recordar toda la gente que estuvo alrededor del ciclo, fue la primera vez en cámara de mucha gente y dio oportunidades a varios de crecer", agregó.

La conductora se refirió a la historia de su programa, que saldrá del aire de Canal Trece en breve: "Fue un ciclo largo y en el medio pasaron muchas cosas. No somos lo mismo que cuando arrancamos. Empecé con la idea de un magazine de entretenimiento , humor y juegos, pero la actualidad nos tomo de lleno. Me parece que tuvo que ver con que a la gente le gustó ver a alguien, en mi caso desde el rol de conducción, que no era periodista, rodeada de algunos que si lo eran y muy buenos; mientras yo hacía preguntas que podía hacer la gente desde su casa".

"El propósito de este programa fue el profesionalismo, que mi panel fuera de periodistas, gente supiera de lo que estaba hablando y me siento orgullosa de la calidad que tuve alrededor porque se cumplió esa línea desde el día uno", expresó sobre los resultados.

"Para todos es parecido este cierre. Nostalgia, satisfacción, también fue un programa difícil y agotador, al nivel que nosotros producimos que implicaba llenarlo todos los días. Hay una mezcla de sensaciones. Pero creo que prevalece la satisfacción, la sensación de haber hecho algo que estuvo bueno. Termina en un momento que esta bueno, era ahora", concluyó.