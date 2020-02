Un futbolista que es figura en River Plate se manifestó sobre la escasa cantidad de minutos que viene sumando en el último tiempo. Claro, es escasa si tenemos en cuenta que no es un habitual titular y sus condiciones son superlativas: en diálogo con la prensa, Juan Fernando Quintero le metió presión a Marcelo Gallardo. "Quiero jugar más", sostuvo el colombiano.

"Lo más importante es que pude ayudar al equipo. Me sentí bien y cada día me siento con más confianza", comenzó diciendo 'Juanfer', quien ingresó en reemplazo de Lucas Martínez Quarta en los primeros minutos del partido (producto de una modificación táctica). Sin embargo, su objetivo es ser protagonista desde el primer segundo del encuentro: "La vida son momentos, el fútbol es así. Me ha tocado a mí muchas veces jugar y otras en el banco, pero lo más importante es River".

#CNNDeportes 📻 | Juanfer Quintero 🇨🇴 en rueda de prensa 👇



🗣 "Uno siempre quiere jugar más, cuando entré lo hice bien"

🗣 "Va a ser una Copa 🏆 América muy especial" 🇦🇷🇨🇴

🗣 "La gente del club sabe el interés del Ajax 🇳🇱" pic.twitter.com/V3SzeA4K7c — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 11, 2020

"Sin dudas que quiero jugar más, pero la realidad es otra y como venga creo que uno tiene que asumirla. Yo simplemente me entreno y quiero jugar, cuando tuve la oportunidad lo hice bien. Son momentos, los que están bien van a jugar. Yo simplemente quiero disfrutar y jugar al fútbol", enfatizó Quintero, que también reconoció el interés del Ajax de Holanda aunque se mostró feliz dentro del 'Millonario'.

¿Podrá ser titular ante Banfield, el próximo domingo a las 19:40 en el estadio Monumental? Por lo pronto, Juan Fernando sólo piensa en el bienestar del equipo: "Tenemos un partido difícil el fin de semana y tenemos que prepararlo".