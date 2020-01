La polémica nota de Clarín que generó repudio en las redes sociales

Una nota de opinión del diario Clarín publicada este martes titulada "El asesinato que nos golpeó la cabeza" escrita por uno de los editores del matutino, Héctor Gambini, generó repudio en redes sociales debido a que se refería al asesinato del joven Fernando Báez Sosa a cargo de un grupo de rugbiers.

Si bien la nota habla de la necesidad de frenar la violencia en este deporte, y relata otras experiencias que a través de la misma actividad física lograron inculcar valores y respeto, fue el título el que molestó a los usuarios de las redes sociales. ¿El motivo? la referencia al golpe en la cabeza.

La autopsia marcó que la causa de la muerte de Báez Sosa fue traumatismo de cráneo, ocasionado por un fuerte golpe en la cabeza que le provocó sangrado interno. También el cuerpo presentó un golpe en la mandíbula, por lo que los lectores consideraron desacertado el título para la nota.

yo no entiendo cómo pueden ser tan asquerosos los titulares y notas de Clarin, sin embargo no me sorprende. https://t.co/VLm0KGGCxK