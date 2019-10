La picante respuesta de José Luis Gioja a Roberto Navarro por las elecciones en Mendoza: "Son medio gorilitas"

El presidente del PJ, José Luis Gioja, se refirió en tono risueño a la victoria de Rodolfo Suárez en Mendoza al decir que en esa provincia "son medios gorilitas", y recalcó que no hay posibilidades de que el resultado de las elecciones primarias se dé vuelta.

"Vos sabes cómo son en Mendoza, son medios gorilitas. Ahi ganaron los radicales, pero el peronismo hizo un buen papel. Hay que ver de donde veníamos. No es para preocuparse, en serio", aseguró en diálogo con Navarro 2019, programa que se emite por El Destape Radio, y aclaró que “hay cuestiones históricas en Mendoza, hubo dos gobiernos de PJ que no dejaron un buen recuerdo”.

También añadió: "Me parece que estamos transitando momentos históricos en Argentina. Nuestro pueblo está entendiendo la oportunidad histórica que tiene de sacarse este lastre de encima, terminar con esta pesadilla. A mi me parece que esta esperanza que obviamente genera tristeza por lo que sufra cada uno, también se transforma en alegría porque saben que se van. No hay vuelta".