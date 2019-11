La picante chicana de Beto Casella que incomodó a Mirtha Legrand

El sábado durante el programa de Mirtha Legrand, Beto Casella le tiró un “palito” sobre sus dichos anteriormente sobre el peronismo. Este sábado frente a las invitadas Mónica Gutiérrez, Beto Casella, Reina Reech, Cecilia Carrizo y Nora Perlé, el conductor televisivo le recordó una celebre frase de la diva.

Mientras la periodista Mónica Gutierrez hablaba sobre su salida de América, Mirtha hizo un comentario que Casella aprovechó para tirarle un fuerte palito.

“Yo creo que va a volver -vaticinó Legrand sobre el futuro de Mónica-, que va a volver a la televisión”. Pero, ante estas palabras, Beto rápidamente lanzó: “Vos dijiste que no volvía más el peronismo…y decís que ella va a volver”

Frente a esta acotación todos los invitados se rieron; en tanto que Mirtha le preguntó a Casella: “¿Vos me lo estás facturando?” “No vuelven más, yo soy bruja dijiste, y no te lo estoy facturando”, respondió Beto. Pero Legrand cerró: “Sí, me lo facturás, no digas ahora que no, porque me lo facturás”.