La periodista deportiva Mina Bonino calificó como "Chetitos, nenes de mamá" a los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, y sostuvo que "lo único que saben es violar y pegar".

El asesinato de Báez Sosa conmovió a toda la sociedad e incrementó la ya abultada lista de hechos violentos cometidos por jugadores de rugby durante el verano. En ese contexto,la Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un comunicado para repudiar el hecho, aunque de una forma que indignó a los usuarios.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera”, aseguraron desde la organización.

En poco tiempo fueron miles las personas que cuestionaron a la UAR por no referirse al hecho como un asesinato provocado por los jugadores. Una de ellas fue Bonino, quien explotó de indignación y disparó: "No fue un fallecimiento, fue un asesinato. Ahí tienen sus valores de mierda. Chetitos, nenes de mamá que lo único que saben es violar y pegar".

No fue un fallecimiento, fue un asesinato.Ahí tienen sus valores de mierda.Chetitos,nenes de mamá que lo único q saben es violar y pegar. No conozco un rugbier que diga ‘que buenos valores tiene,que buen pibe’ y vengan de a uno,xq son todos una manga de hipócritas,incluso ustedes https://t.co/mLMsebd4Is — Mina Bonino (@Minabonino) January 19, 2020

“No conozco un rugbier que diga ‘qué buenos valores tiene, qué buen pibe’, y vengan de a uno, porque son todos una manga de hipócritas, incluso ustedes”, agregó.

Pero ese no fue el único mensaje de la periodista contra los rugbiers, ya que también respondió a un tweet de su colega Mauro Szeta en el que informaba que la causa fue caratulada como "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". “¿Para que después vengan los papitos de cada uno con sus abogados y los saquen en dos meses no? Dejá... no importa cuando vayas a leer que un rugbier mató, violó o drogó a alguien, porque SIEMPRE va a suceder. A estos hay que aplicarlos de otra manera”, apuntó Bonino.

Fernando Báez Sosa, fue asesinado en la madrugada del sábado a la salida del boliche Le Brique de esa localidad costera. Por el hecho, la Policía detuvo a once jóvenes oriundos de Zárate que juegan al rugby en el mismo equipo.