La peor noticia para Clemente Rodríguez: Frank Fabra quiere un contrato de por vida en Boca Juniors

El lateral izquierdo de Boca Frank Fabra se mostró muy a gusto con su estadía en el club y aseguró que quiere quedarse por el resto de su carrera.

"No entiendo a los jugadores que no quieren jugar en Boca, es muy lindo estar acá. Si me hacen contrato de por vida, me quedo", sostuvo Fabra en declaraciones a La Oral Deportiva, que se emite por Radio Rivadavia. La afirmación del jugador llega apenas un día después de que Clemente Rodríguez revelara su interés de concluir su carrera en el 'Xeneize'.

En ese contexto, el colombiano también marcó su deseo de jugar la próxima Copa Libertadores con la azul y oro y obtener el título de la Superliga "directamente o en partido desempate con River". Además, remarcó sus ganas de participar de la Copa América con la Selección de su país.

Fabra, quien recuperó la titularidad en el equipo desde la llegada de Miguel Ángel Russo y lleva 15 partidos en la Superliga, también se refirió a las aptitudes que hoy necesita un lateral para jugar en Primera División. "El lateral hoy tiene que ser muy completo, si defiendes y no atacas te falta algo y lo mismo al revés", indicó al tiempo que destacó que deben "ser el apoyo de los atacantes".