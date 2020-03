La OMS no recomienda tomar ibuprofeno por el coronavirus: el problema de la droga preferida en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó no tomar ibuprofeno ante los síntomas del coronavirus al tiempo que autoridades sanitarias francesas advirtieron que esa droga podría empeorar los efectos del Covid-19.

Olivier Veran, ministro francés de Sanidad, lanzó la advertencia basado en un estudio de The Lancet en el que se sostiene que ese fármaco, junto a otros similares, estimulan una enzima que podría facilitar o empeorar las infecciones por el virus. Pese a ello, el vocero de la OMS, Christian Lindmeier, aseguró que los expertos de la ONU "están estudiando la cuestión".

Sin embargo, recomendó que, como automedicación, se use el paracetamol y no el ibuprofeno, pese a que las autoridades sanitarias argentinas recomendaron no tomar fármacos sin una prescripción médica.

Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos seca, dificultad para respirar o dolor de garganta. Para controlarla y evitar su expansión, el gobierno nacional recomendó el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, desinfección de objetos de uso frecuente, ordenó la licencia para personas en situación de riesgo y fomentó el trabajo desde el hogar.