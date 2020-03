La insólita nota de Nicolás Wiñazki para sembrar discordia entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El conductor de TN Nicolás Wiñazki publicó una desopilante nota sobre una “posible interna” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner a partir de un video de pocos segundo en el que no se escucha nada, pero se la ve a la vicepresidenta haciendo un gesto con la mano, pero inentendible.

No puede ser cierta esta nota. https://t.co/u8F9PZBSCa — Tomás (@TomiOlava) March 2, 2020

Según el operador periodístico, en su artículo bajo el título: “Qué le dijo Cristina Kirchner al Presidente: ¿Hubo tensión antes del discurso en el Congreso?”; el periodista se basa en el testimonio de “una especialista de lenguaje de señas, docente de hipoacúsicos y por ende experta en la lectura de labios” y que prefirió que “su nombre no se difunda”.

El video en el que se basa Wiñazki no tiene audio, pero de acuerdo al testimonio en off de esa profesora: “La vice Fernández camina junto al Presidente, se paran al final del recorrido juntos, y dice, incómoda: "Acá se terminó, acá se terminó, acá se terminó, listo, basta, gracias". Y sigue: "No, acá se terminó, basta, acá se terminó, listo, gracias".

Para el conductor de TN Central, “el video del momento se viralizó y por la gestualidad, para quienes quieren una disputa explícita entre los Fernández, se trata de una escena de dos amigos y aliados políticos con un vínculo roto”.

Al final de la nota, irónicamente, el periodista afirma: “Es información”.