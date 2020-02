El 'Pollo' Vignolo manifestó su bronca al aire de Fox Sports tras el desplante del DT de Racing, Sebastián Beccacece. Luego de que el entrenador le pidiera condiciones para brindarle una entrevista en 90 minutos de fútbol, el periodista deportivo lo liquidó al aire y expresó los motivos por los cuales la nota no se pudo concretar.

"Quiero decir algo. Mañana íbamos a hablar mano a mano con el técnico de Racing, Sebastián Beccacece. Nos puso como condición que las preguntas solamente se las podía hacer yo", enfatizó el 'Pollo', quien luego cuestionó al entrenador de la 'Academia' por su proceder: "La verdad no me parece que sea una forma de manejarse, una forma de comunicarse".

A su vez, visiblemente molesto, Vignolo remató: "No queremos hablar con Beccacece si no le puede preguntar nadie. No se puede silenciar a nuestros compañeros. Lo lamento, si la chance es hablar con el técnico de Racing no es con uno solo. No me gustó la actitud".