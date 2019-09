La furia de Alfredo Casero con una panelista que le preguntó por su pasado

El humorista macrista Alfredo Casero se molestó con una panelista del programa Los Ángeles de la Mañana que le preguntó sobre un cruce que tuvo con el conductor de Intrusos, Jorge Rial.

"¡No hables de eso! ¿Por qué vas a hablar de eso? ¿Por qué? ¿Qué querés? ¿Tirar una primicia que todo el mundo sabe? ¿Estás segura? ¿Qué dato querés dar? Hay una causa. ¿Entrás en esa?", preguntó Casero que se levantó de la silla para acusar a la panelista.

"Me llamo Karina, con k no con c", le respondió y Alfredo le preguntó su apellido: "¿Karina cuánto?”.

"Iavícoli… ¿Qué, me estás marcando? Me sonó un poco amenazante", reveló la panelista.