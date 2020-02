La frase de 'La Negra' Vernaci sobre Jujuy que generó repudio en redes sociales

En un lamentable hecho, la conductora radial hizo una fuerte frase en su programa de radio que generó repudio. Elizabeth Vernaci disparó un comentario sobre Jujuy y la consideró como parte de un país limítrofe.

“Jujuy es Bolivia, chicos. Alguien lo tenía que decir”, tiró en medio de su programa “La Negra Pop”. En un momento, Vernaci le hacían chistes a su operador que se había ido de vacaciones a la provincia norteña.

De hecho, los comentarios despectivos sobre Jujuy no aflojaron cuando la conductora agregó: “¿Donde te fuiste, al Caribe? Jujuy es Jujuy, el Caribe es el Caribe”. Además, luego remató al decir: “Gente autóctona y sufridora”.

Entre risas y otros comentarios, finalmente Vernaci insistió: "Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir".

#vernacipedídisculpas

Mi respuesta a la locutora Vernaci que dijo q #jujuy no es Argentina. Mi respuesta a la ignorancia supina: no me duele q me digas boliviana, xq amo a los bolivianos, me duele q digas q no somos Argentina" pic.twitter.com/eYw6geRWGu