Jonatan Viale, periodista de América y Radio La Red, intentó llevar a cabo una operación contra el presidente Alberto Fernández y su gabinete de Gobierno. Luego de las palabras del Jefe de Estado sobre las Fuerzas Armadas, y teniendo en cuenta que Nora Cortiñas lo trató de "negacionista", el conductor de Viale 910 inició un discurso que claramente trató de sembrar pánico dentro del Frente de Todos.

"Voy al punto, rápido: recién van 77 días de mandato de Alberto Fernández. Sin embargo, ya recibió un impresionante arsenal de fuego amigo contra su Gobierno. Kicillof, De Pedro, Alcorta, Cortiñas, Ferraresi, Parrilli, Larroque... No llevamos tres meses de Gobierno y no paran de tirar dinamita desde adentro. Disfrutan, no saben hacer otra cosa que confrontar. Déjenlo tranquilo al presidente, déjenlo gobernar. ¿Disfrutan haciendo eso?", enfatizó Viale.

A su vez, el periodista sentenció: "Voy al fondo de la cuestión y no los aburro más: el kirchnerismo duro está jugando a fondo mucho más rápido de lo imaginado. Si lo voltean a Alberto Fernández con esto, caen todos. Es muy insensato, ¿por qué hacen esto? No lo sienten propio, no lo sienten puro. No es puro de ellos".

No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina. — Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

"¿Sorprende esto? No, me sorprende la velocidad, la intensidad. Si en menos de tres meses tiran así. En un año, ¿qué más le van a decir? Muestra la fragilidad en la convivencia del Frente de Todos, están perdiendo energías en pavadas internas y no en gobernar. Si de entrada tenés que negociar el gabinete, después tenés que prepararte para negociar todo tu Gobierno", vaticinó Jonatan, intentando sembrar pánico y operando para dañar la imagen del presidente.