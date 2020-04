Luego de confirmarse la ausencia de Érica Rivas en la obra de teatro de Casados con hijos, muchos fueron los nombres que sonaron para reemplazarla. Sin embargo, desde la producción anunciaron una drástica decisión que dejó sorprendidos a los seguidores de la "sitcom" que fue furor a mediados de los años 2000.

Sin María Elena, se decidió que ese personaje no esté incluído en la obra. Así lo confirmó Gustavo Yankelevich: "Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está, yo no voy a matar a nadie”.

En diálogo con la periodista Laura Ubfal, el productor sentenció: "No hay nada cierto en estas especulaciones. Nadie va a hacer de María Elena así que no quiero que mientan“.

"Anteriormente ya explicamos que la ausencia de Érica Rivas en el elenco teatral tuvo que ver con que por un lado no firmó el contrato, que sí firmaron todos sus compañeros y, por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, pese a que le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort", sentenció Yankelevich.