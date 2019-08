La desopilante parodia de Marito Baracus del "No se inunda más" de Macri

El mítico humorista web, Marito Baracus, realizó una imperdible parodia del exabrupto de Mauricio Macri durante el cierre de campaña en la Capital Federal, junto a los "cuadros" más preponderantes de Juntos Por el Cambio.

"Entonces me dicen: 'Mauricio, ¿se va a reactivar la economía en tu gobierno? Y yo le digo ¡No! ¿Cómo? Si recién empezamos a gobernar, necesitamos 4 años más. Entonces cuando venga la reelección el país va a seguir en crisis, en la que viene va a seguir en crisis, en la que viene también en crisis... pero después de Gobernar 16 años... ¡No vuelven más! ¡Los peronistas no vuelven más! Después vemos que hacemos nosotros, pero no vuelven más!", dice Mauricio en la reversión.

Cabe recordar que Marito Baracus últimamente sufrió varios intentos de censura por su encendido humor sobre las elecciones. Primero una empresa le quiso hacer firmar un contrato de publicidad en la que lo exoneraban de la posibilidad de hacer humor político hasta que terminara octubre. Luego, en reiteradas ocasiones, su cuenta de Instagram, que cuenta con casi tres millones de personas, desapareció de los buscadores del sistema pese a que seguía activa.