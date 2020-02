Marcelo Ríos fue un tenista de élite que supo desempeñarse en el alto rendimiento y llegó a ser número 1 del mundo en el ranking ATP. Sin embargo, esto no quita que tenga opiniones sumamente escandalosas y desagradables: en diálogo con La Tercera de Chile, el 'Chino' se manifestó de forma muy polémica sobre las personas homosexuales y denotó un alto grado de homofobia que fue repudiado.

"Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales. Por eso, les puse 'monopatín', para que no se sientan... ¿Si me pasa lo mismo con las lesbianas? Es diferente, pero ver dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota", manifestó Ríos, evidenciando una molestia al momento de ver hombres besarse. Sin embargo, no parecería que le pase lo mismo con las mujeres.

¿Si mi hijo saliera gay? No lo sé, es un tema super fuerte. Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre", enfatizó el 'Chino'.