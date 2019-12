La CGT aclaró que “no va haber bono ni se congela ninguna paritaria”

El secretario general de la CGT, Carlos Acuña, habló sobre la reunión que mantuvo la cúpula de la central obrera con el Ejecutivo nacional y descartó que se vayan a congelar las paritarias. “No va a haber ningún bono ni se congela ninguna paritaria”, afirmó el dirigente gremial en diálogo con El Destape Radio y reveló que “hay un piso de un adelanto de las paritarias que vienen”.

Explicó, al respecto, que “hay un monto específico que va a poner el Gobierno para ayudar a los salarios bajos y va a ser el piso para discutir las paritarias en todos los sindicatos”. En ese sentido, Acuña insistió en que “no va a haber bono, lo que hay es un adelanto de las futuras paritarias. Sería un monto fijo para todos los salarios privados. Ese es el piso para discutir las paritarias".

Además, indicó que “se cobraría en los primeros días de enero con el sueldo de diciembre” y agregó que “cada gremio es libre para la discusión paritaria”. "La CGT no está evaluando pedir un bono, pero no significa que no estemos preocupados por la situación general", sentenció.

El Gobierno, mientras tanto, prepara un decreto para aumentar los salarios de todo el sector privado, y que sirva como a cuenta de futuros aumentos que se decidan en negociaciones colectivas. Esta potestad forma parte de las atribuciones que le otorga la ley de Emergencia Pública, que ya se votó en Diputados y fue girada al Senado.