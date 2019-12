El ex ministro de Planificación Julio De Vido inició una huelga de hambre en la cárcel para reclamar su inmediata excarcelación. El ex funcionario, preso desde octubre de 2017, denunció que es víctima de una persecución judicial en su contra que contó con peritos truchos y hostigamiento mediático.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de informarle que como medida de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la lay y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra, de que he sido objeto en las causas en las que se me han armado en el marco de la feroz y despiadad persecusión que he sufrido desde el 10 -12- 2015", sostuvo el funcionario.

De Vido envió una carta al director de la Unidad Penitenciaria Federal 31.

"Reclamo mi inmediata excarcelación en el marco de lo dispuesto por la resolución de la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación", pidió De Vido, quien además reclamó que se realice una revisión de las causas que se iniciaron en su contra.

"Las causas armadas en mi contra en base a peritos truchos, viciados de parcialidad e incluso procesados en trámite confirmado de juicio oral por falso testimonio en sus informes como Cohen, además de la falsedad y animosidad como los del perito Brito y el perito Bona, todos coordinados por los jueces y fiscales intervinientes", sostuvo.