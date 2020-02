Julio Cobos aseguró que "sería un error subir las retenciones"

El radical Julio Cobos, que fue protagonista del debate por las retenciones en 2008 con su voto "no positivo", aseguró que subir el arancel a las exportaciones "sería un error".

Al igual que cuando fue Vicepresidente de Cristina Kirchner y se opuso a la resolución 125, el mendocino le dijo al diario La Nación que "las tasas de interés tiene que seguir bajando, porque altas tasas incrementan los costos financieros que lamentablemente se trasladan a precios y así se pierde competitividad. Subir las retenciones sería un error".

La declaración llegó después de que Roberto Navarro revelara en El Destape que Alberto Fernández anunciará en los próximos días un incremento del 3% en las retenciones a la soja.

Para Cobos, "si se quiere arrancar la economía, el camino no es una mayor carga impositiva sino todo lo contrario. Hoy la economía está parada, no hace falta ponerla de pie, debe empezar a caminar".

No fue el único en salir enojado contra la medida que aún no se anunció pero que el Congreso ya avaló. El PRO Alfredo De Angeli aseguró que "el sector agropecuario no resiste más impuestos". Fue uno de los que promovieron las protestas y cortes de ruta en 2008.

El senador nacional de Juntos por el Cambio defendió al sector del que es parte y aseguró que "no pueden seguir aumentando la carga tributaria" ya que "todos los insumos están en dólares y eso hace que no sea rentable".

Si bien las agrupaciones que referencian a un sector del agro están en negociaciones, De Angeli afirmó: "No creo que la Mesa de Enlace soporte algo así".