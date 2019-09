Juana Viale, a Lanata: "A mí me duele mi país"

Juana Viale sorprendió al analizar el contexto político y social que está viviendo nuestro país en este momento y, entrevistada por el periodista oficialista Jorge Lanata, admitió que le "duele" ver las consecuencias en las clases más vulnerables.

"Cuando yo trabajo somos todos iguales. Por ejemplo con Pablo Echarri, que es tan kirchnerista. Con Pablo yo trabajo, almuerzo, me río, y no hay una diferencia. Acá pensar distinto es tener una letra escarlata, no podés pensar distinto. No podes tener tu propio pensamiento porque sos condenado, y no tengo ganas de que me estén condenado todo el tiempo. No opino pero se ve que manifiesto algo", aseguró.

Y señaló: "A mi me duele mi país, no me importa quien está en el poder, me duele mi República. yo voy a la 1.11.14 pero nadie se entera y no tengo que manifestarlo. No tengo la necesidad de manifestar lo que hice o sacarme una foto y subirla porque yo trabajo en mi granito de arena por el otro o por mí, pero entiendo que yo voy a dejar de estar y tenemos que dejar algo".

Por último, se refirió a la inseguridad y lanzó: "Yo no quiero que me roben más, sea quien sea. Estar caminando en la calle y ver que chorean a alguien, no me gusta eso". Y cerró con una conclusión respecto a qué espera de las relaciones personales: "No me gusta no poder confiar. No me gusta que no me miren a los ojos. Son cosas que me parecen necesarias para la convivencia humana y que en este país etapa todo tergiversado".