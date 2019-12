Juan Sebastián Verón liquidó a Diego Maradona: "Delante de una cámara somos todos malos y guapos"

Juan Sebastián Verón le contestó a Diego Maradona y fue realmente lapidario. De hecho, la 'Brujita' liquidó al 'Diez' luego de las difamaciones recibidas en una entrevista que le concedió a TyC Sports. Si bien no acostumbra a polemizar en público, esta vez el presidente de Estudiantes de La Plata no se guardó nada: "Adelante de una cámara todos somos malos y guapos".

"La verdad que se hablan de un montón de cosas que se terminan mezclando", comenzó diciendo Verón en FM La Redonda, y agregó: "Hay una cosa que no soy, y es ni vigilante ni botón. Traté siempre de mantenerme al margen de ciertas cosas. Cuando se habla tanto de lo que pasó y del cómo, es porque también del otro lado hay una cuestión, que me excede a mí. Sí realmente me enojó que haya dicho que la Gata es mi amigo, y la Gata es un hermano desde que llegó a Estudiantes. Eso sí me enojó, no es mi amigo, es mi hermano, mucho más que eso seguro".

"La Gata Fernández me dijo que me gusta la cámara. Cuando vos estabas en los huevos de tu viejo, yo ya estaba en televisión. Donde lo veo lo peleo, donde lo veo lo peleo. Directamente. Él viene de Estudiantes y es amigo de Verón. Está todo mal". #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/4Y2BXsI0B5 — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019

"A mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente, ¿por qué yo tendría que tomar la decisión de acercarme? No tengo necesidad", enfatizó Juan Sebastián. Por su parte, Maradona había explicado su enojo con el ídolo 'pincharrata': "La bronca nace en el partido con los ingleses. Yo le paré las puteadas cuando lo puteaba toda la cancha de River. Me pagó haciendo hablar al padre diciendo que no lo puse. No estaba para jugar. Dejó que se muera la amistad, se lo dije en la cancha. El que te llevó a Boca fui yo".