Juan José Gómez Centurión le pidió un voto a Mauro Viale y el periodista lo descolocó con la respuesta

El periodista Mauro Viale le hizo pasar un momento incómodo a Juan José Gómez Centurión cuando visitó su programa tras los resultados de este domingo en las elecciones.

Tras su flojo desempeño en las generales, donde perdió votos respecto a las PASO (-226.655), en A24 se referían a la retirada de Mauricio Macri de la Casa Rosada esta tarde en el helicóptero presidencial.

Viale, ironizando sobre su vieja función como Jefe de Aduanas consultandole "por qué no trajo nuevos". "Porque no me eligieron presidente, si me hubiera votado Mauro, jaja", le contestó Gómez Centurión.

"Mi voto no es positivo", le contestó el periodista.