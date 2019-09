Juan Acosta asegura: “Si gana Alberto Fernández, voy a tener más laburo”

Juan Acosta, el controversial actor macrista, aseguró que si Alberto Fernández gana las próximas elecciones presidenciales, él tendrá “más laburo”.

A pesar de que es conocido por su férrea defensa a Macri, el humorista reconoció que “no cumplió un montón de cosas”.

“Si gana Fernández, voy a tener mas laburo, a mí el macrismo no me da laburo. Hice un trabajo para el museo del humor y se dijeron muchas cosas, se distorsionan las cosas. Yo creo que con Alberto, hasta por una cuestión de piedad, quizás me va a llamar. En ese aspecto, no pasa por ahí lo que siento”, explicó Acosta, en diálogo con Radio Caput.

También reconoció que Macri “no cumplió un montón de cosas”. “Por eso no lo votaron, no sé si mintió. Tal vez lo que creyó que era de una manera y no lo fue. Lo primero que dijo es que iba a bajar la inflación, la subestimó. Acá es el único lugar donde estamos desesperados por comprar un dólar”.

Acosta también dijo que “la alternancia es lo mejor que le puede pasar a la democracia” y admitió que “Alberto es una persona honesta, sincera, que no chorea”. “Me cae bien”, reafirmó.

En este sentido, inscribió su filiación política dentro del peronismo. “La realidad es lo que se ve. Si yo no viera algo bueno de Macri, no me expondría. Vengo de un barrio peronista, tengo base peronista. Para mí fue haber abierto un poquito más el panorama de algunas cosas”, aseguró el comediante macrista Juan Acosta. Pero reconoció que Macri “no cumplió con muchas promesas y por eso no lo votaron”, aseguró ante los kirchneristas Laura D’Onofrio y Sergio Burstein.

Uno de los temas a los que más se refirió fue al aumento del índice de pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri: “La realidad es que eso estuvo siempre. La pobreza en la provincia de Buenos Aires no sé si aumentó, pero no bajó. Pregunto en lo merenderos y nos dicen que va más gente a pedir algo caliente para tomar. El hambre siempre estuvo instalado”, contextualizó.

De todas maneras, aseveró que “con Cristina tenía la sensación de que llegaba a fin de mes, pero iba al Disco y la caja de Havanna subía. No podía ahorrar, pero llegaba. Con el único que ahorré fue con Menem, fue con el único que gané plata”, y agregó: “La gente que está en una situación difícil no piensa en Cristina o en Macri, creo que el 80 por ciento piensan que les solucionen cosas en la vida. Yo creo que cuando ganó Macri probablemente también estaban buscando una respuesta”, afirmó en diálogo con Laura D’Onofrio y Sergio Burstein.

Al ser consultado sobre lo que él considera virtudes de Mauricio Macri, señaló que “Es un presidente que se analiza, que tiene una vida más o menos normal con una pareja y que habla inglés, y que trató de decir la verdad. Yo creo que quiere ayudar, no creo que quiera destruir al pueblo. Quizás sus políticas no son las que más te interesen, pero no creo que sea mala gente”, defendió finalmente a Macri.