Jorge Rial deslizó que Intrusos podría terminar en 2021

Jorge Rial fue entrevistado por Luis Novaresio en una extensa charla que abarcó desde las duras críticas a Mauricio Macri hasta sus sensaciones como conductor de Intrusos.

En la entrevista, el conductor de Intrusos también reveló por qué sigue al frente del histórico programa de espectáculos y farándula y sorprendió al asegurar que podría terminar el ciclo en el 2021.

“A mi ya no me interesa el contenido, me interesa el continente. Me interesa divertirme y yo me divierto en Intrusos. Me divierte también venir a acá, pero si yo me pongo acá a ver todo esto y digo ‘Uy, tengo que hacer una entrevista, ¿qué voy a decir? La puta madre ¿qué van a decir después? Me van a levantar todos los portales…’, cagué. Yo ya me saqué todo eso de encima, ya está", sostuvo el conductor.

Y concluyó: "Voy a Intrusos a divertirme, y después con los temas me podes poner lo que quieras, yo conduzco lo que sea”, explicó Rial, que se definió más como “entretenedor” que como periodista.