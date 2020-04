Jonatan Viale se enteró la aprobación récord de Alberto Ferández y enfureció al aire

Jonatan Viale cuestionó la aprobación social de Alberto Fernández en medio de la pandemia del coronavirus. La encuesta de Managment & Fit aseguró que la imagen positiva del gobierno es del 91,7% y el periodista macrista se enfureció en vivo.

Después de cruzar al presidente por enfocarse de lleno en la Salud frente a la propagación mundial del Covid-19 y no poner en el centro de la atención, como hicieron otros países como Brasil o Estados Unidos, a la economía, el hijo de Mauro Viale aseguró que podría venir una hiperinflación.

En ese sentido, reconoció que por los errores de Mauricio Macri durante su presidencia, los países extranjeros no cederán para hacerle préstamos a Argentina y que ante el aumento del déficit fiscal sólo existirá la opción de emitir moneda.

"¿Pero puede el Banco Central emitir moneda a mansalva? No, eso termina en una hiperinflación como le pasó a Ricardo Alfonsín", apuntó y redobló: "Por eso, en conclusión, no hay salida, no hay ninguna manera". Y continuó: "Lo único que no tenés que hacer es pelearte con el resto porque ya tenes a un país prendido fuego y enfrentarse con el sector empresarial es un error enorme".

Tras defender nuevamente a Paolo Rocca y acusar al Ejecutivo de tener una "expectativa infantil" por cuestionar las ganancias de algunos empresarios millonarios, concluyó: "Esto es un país, no es Disney".

"El nivel de aprobación del gobierno frente al coronavirus es del 91,7%. ¿Entendés por qué no le entra una bala y se da el lujo de decirle a Hugo Moyano 'inmenso'? Es por esto", dijo enfurecido al aire de radio La Red.

"De Berensztein, D'Alessio Irol, en febrero dio un 61%, con un crecimiento de 10 puntos en 30 días, ¡la envidia de cualquier presidente!", reconoció enojado.