Intendente denuncia "escalada de precios": "No hay motivos para que exista"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se refirió al decreto que habilita a los jefes comunales a controlar precios en cada distrito y denunció que existe una "escalada de precios " para la cual no hay "motivo para que exista".

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias”, emitido por El Destape Radio, Gray reveló su preocupación por "el aumento indiscriminado de los precios", "No hay motivos en este momento para el aumento de precios, los perjudicados son nuestros vecinos", sostuvo el jefe comunal del Frente de Todos.

En ese sentido, el funcionario remarcó que los jefes comunales ya podían controlar fechas de vencimiento o la cadena de frío de los productos, pero será la primera vez que controlarán los aumentos excesivos. Y destacó: "Si encontramos un comercio que no cumple con los precios le informamos a la Secretaría de Comercio".

Además, el presidente del PJ bonaerense afirmó: "Los intendentes somos los que periódicamente vamos al frente de las inspecciones" y “Hoy, los supermercados, las grandes cadenas, están vendiendo bien. Y son los productos esenciales los que están subiendo".

En ese sentido, Gray subrayó: "Hay una diferencia sustancial entre el gobierno anterior y este. Macri no me atendió nunca. Alberto convocó a todos los intendentes, a todos. Los intendentes opositores están trabajando con nosotros". Y reveló que hubo un solo intendente que se opuso al control de precios: el jefe comunal de Capital Sarmiento y ex titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel.

Asimismo, el jefe comunal aseveró: "Es una cuarentena donde nuestra gente está haciendo mucho esfuerzo. Son comunidades sufridas, acá no hay ahorros para subsistir mucho tiempo. Tenemos comerciantes que viven con lo justo. Hemos hecho un esfuerzo inmenso y hay que sostenerlo, porque va a salvar vidas. Creo que el esfuerzo de la cuarentena hay que sostenerlo.