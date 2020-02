Insólito: el ex ministro de Turismo de Mauricio Macri ahora trabaja para llevar viajeros a Brasil

El ex ministro de Turismo de Mauricio Macri, Gustavo Santos, fue designado a cargo de la filial argentina del Embratur, el ente gubernamental brasileño encargado de promocionar los viajes al país vecino. O, dicho de otro modo: Santos pasó de trabajar para traer turistas al país a llevar argentinos al país de Jair Bolsonaro.

La información fue confirmada por el propio organismo a medios especializados del sector. Santos, de 63 años, se encargará de la sede en Argentina de un organismo estatal brasileño que tiene como función promocionar el turismo hacia Brasil, exactamente lo opuesto a la labor que tenía el ex funcionario hasta hace poco más de dos meses.

El hecho no pasó desapercibido en el gobierno actual de Alberto Fernández. Su sucesor, Matías Lammens, destacó que le “llama mucho la atención ver del otro lado del mostrador, promocionando otros destinos para que vayan los argentinos”. “Su trabajo no sería hacer algo por la Argentina, justamente está trabajando para otro país”, agregó el ex candidato a jefe de gobierno porteño del Frente de Todos.

De acuerdo al sitio Hosteltur, "Santos construyó en el último tiempo una estrecha relación con Gilson Machado Neto, CEO del Embratur, así como con el ministro de Turismo brasileño, Marcelo Álvaro Antônio".

Precisamente, Santos tendrá que "combatir" una de las medidas tomadas por el gobierno de los Fernández que ante la escasez de dólares pusieron un impuesto del 30% a los gastos en el exterior, como medida para disuadir el turismo emisivo y fomentar el local.