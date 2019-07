Insólito editorial de Majul: ¿Qué hacía Cristina el día que De la Rua cayó?

El periodista ultraoficialista Luis Majul recordó los fatídicos días de diciembre de 2001, cuando Fernando De la Rua renunció a la presidencia de la Nación y contó que pasaba en ese momento de su vida.

El relato ocurrió en el marco del interrogante que se hizo el conductor para el editorial de su programa, que tituló: "¿Qué hacía Cristina cuando cayó De la Rua?", para comparar las declaraciones de la exmandataria en 2001 con otros dichos en 2012, cuando era gobierno.

Mientras la producción luchaba con el archivo que no lograba poner al aire, Majul aprovechó para hacer memoria emotiva de aquellos tiempos.

"Que momento tan difícil. Yo recuerdo que no se donde estaba, tuve que volver, medio de vacaciones, y no me pude ir más de vacaciones. Fue un momento tremendo", rememoró.