Insólito: Carrió hizo un spot para apoyar a Macri junto a un gato

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, grabó un spot en apoyo a Mauricio Macri y lo difundió en redes sociales. Lo curioso, es que en el video aparece un gato, apodo por el cual se lo conoce al Presidente de la Nación. El animal hizo su entrada en el momento justo en que la líder de la Coalición Cívica aseguró que "todos nosotros estamos mal".

"Hace cinco años, un grupo de hombres y mujeres, muchísimos argentinos creímos que otra Argentina era posible y ganamos elecciones pacíficas y no violentas", dijo Carrió. La diputada continuó: "Nuestro objetivo era que un gobernante no PJ o no militar cumpliera su mandato".

Carrió aseguró que se hicieron "dos milagros: salir de un régimen autoritario y fascista a una democracia. Ganar la república, que es la gran maldición de 1093".

En busca de autocrítica, dijo: "Se que estamos mal, todos nosotros estamos mal" y justo pasó un gato debajo de sus piernas. La diputada prosiguió con su discurso: "Lo importante es que no volvamos a estar más de esta forma, no cíclicamente, que salgamos de la historia". Por eso, remarcó: "Yo creo en él. Hoy, cuatro años después, yo les digo, yo fío, yo creo en Mauricio Macri".