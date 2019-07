Indignante: para Eduardo Amadeo, "La Matanza es un basural"

El diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo admitió el mal recibimiento que tienen en cada timbreo y arremetió contra la intendenta de La Matanza, Verónica Magario con una desafortunada frase. "La Matanza es un enorme basural y Magario va a ser candidata a gobernadora", dijo sin filtro el legislador en diálogo con FutuRock.

Asimismo, se refirió a la situación económica que atraviesa el país, a lo cual, admitió que “la situación hoy es más difícil que en 2015” pero aseguró que “los índices de hoy no son peores que las de 2008".

"No tengo dudas que Macri va a ganar las elecciones", enfatizó.

No obstante, admitió: “En los timbreos antes nos aplaudían y hoy mucha gente no nos quiere hablar" y confió en que a pesar de que “hay gente que cayó en la pobreza, va a votar al gobierno porque no quiere volver al pasado".

"Somos los que más protegimos a los más vulnerables, eso se refleja en los planes sociales", subrayó.



Además, habló sobre una posible reforma laboral: "La palabra reforma laboral tiene mal olor, pero creo que tenemos que sentarnos a hablar sobre los convenios", y expresó: "No podemos agarrar un revólver y obligar a los empresarios a tomar gente. ¿Qué hacemos con las nuevas formas de trabajo y la revolución tecnológica? Tenemos que discutirlo".